В новогоднюю ночь госпитализировано 112 человек

В Бишкеке в ночь с 31 декабря на 1 января врачи скорой помощи госпитализировали 112 человек. Об этом сегодня, 1 января, сообщила консультант Минздрава Елена Баялинова.

Она отметила, что, по данным главного врача Станции скорой медицинской помощи Бишкека Искендера Шаяхметова, встреча Нового года прошла относительно благополучно. На линии работали 38 медицинских бригад и 40 автомашин "скорой" плюс еще две находились в резерве.

"Всего было 642 обращения, из них 463 фактических с выездом на место вызова и 179 консультаций, госпитализированы 112 человек. Зарегистрированы одно ДТП, 24 обращения взрослых с ОРВИ, из них 18 госпитализированы и 59 детей, из которых госпитализированы 17. С острыми кишечными инфекциями обратились 10 взрослых, из них пятеро госпитализированы и 7 детей, из которых госпитализированы трое. Трое пострадали в драке и один обратился по случаю гастрита во время праздничных массовых гуляний прямо на площади Ала-Тоо, где также дежурила бригада СМП", - сообщила Баялинова.