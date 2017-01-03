Пытался ограбить дом и чуть не лишился руки. Предновогодние хроники милиции

В предновогодние дни сотрудники МВД проводили мероприятия по обеспечению безопасности, в том числе особое внимание уделено местам праздничных гуляний. Личный состав был переведен на усиленный режим несения службы.

28 декабря, примерно в 2 часа ночи на пересечении улиц Лермонтова и Кишиневской неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом, ограбил 19-летнего парня. Ущерб составил 5000 сомов. С заявлением в милицию обратились родители пострадавшего. В результате розыска 30 декабря милиция задержала двух парней 1999 и 2000 года рождения, которые являются причастными к преступлению. В настоящий момент проводится расследование.

29 декабря около 18.20 на улице Московской трое неизвестных 30-35 лет совершили разбойное нападение на 60-летнего мужчину. Нападавшие выстрелили в ногу мужчины из травматического пистолета, забрали 150 тысяч сомов и сумку с документами, после чего скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" УК КР. В ходе розыска по горячим следам задержан мужчина 1983 года рождения, ранее судимый. Он водворен в СИЗО, в настоящий момент расследование продолжается.

29 декабря около полуночи неизвестный пытался проникнуть в дом 80-летнего мужчины. Разбив окно, злоумышленник просунул руку и пытался открыть дверь. Пожилой мужчина, заметив грабителя, ударил его по руке топором. Вор-неудачник начал убегать, оставляя за собой кровавые следы, по которым грабителя и удалось вычислить. Сообщается, что это не первое подобное преступление злоумышленника. В ходе обыска дома подозреваемого были найдены ворованные вещи. В настоящий момент проводится расследование.

30 декабря в Октябрьском районе столицы был задержан парень 1991 года рождения, у которого было найдено более 300 граммов марихуаны. Задержанный является уроженцем Иссык-Кульской области. В настоящий момент ведется следствие.