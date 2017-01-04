Близнецы в США родились в разные годы

467  0
www

В Соединенных Штатах близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах с разницей в десять минут. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Дети родились в больнице в штате Аризона. Первый малыш - Сойер - появился на свет в 23:51 по местному времени 31 декабря, а его брат Эверетт - ровно через 10 минут, уже в новом, 2017-м году.

Отец близнецов предположил, что старший будет постоянно подтрунивать над младшим из-за первенства, отмечает телеканал.

Аналогичный случай произошел год назад в Сан-Диего (Калифорния). В местном роддоме в новогоднюю ночь родились две девочки: одна за четыре минуты до полуночи, а вторая - после двенадцати часов ночи.

URL: http://www.vb.kg/352981
Теги:
дети, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  