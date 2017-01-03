Валентина Шевченко возглавила рейтинг UFC

Валентина Шевченко возглавила рейтинг Ultimate Fighting Championship (UFC). Об этом сообщает официальный сайт UFC.

Как уточняется, после того как Ронда Роузи проиграла чемпионский пояс Аманде Нуньес, она опустилась на три позиции и Шевченко, которая ранее находилась на втором месте, возглавила данный рейтинг. Отметим, в этом рейтинге не значится обладательница пояса Нуньес, как действующая чемпионка и обладательница пояса.

Напомним, Валентина Шевченко свой ближайший бой в рамках турнира UFC проведет 28 января 2017 года. На этот раз ее соперницей станет Джулиана Пена (США), которая занимает второе место в рейтинге. Победительница этого боя станет претендентом на чемпионский пояс и проведет поединок с Нуньес.

Отметим, Шевченко дебютировала в UFC с победой над экс-чемпионкой Strikeforce Сарой Кауфман из Канады в конце 2015 года. Затем Шевченко встретилась с Амандой Нуньес в марте 2016 года, однако Валентина уступила ей по очкам. Итог встречи - 29:27, 29:27, 29:28. Свой третий бой она провела 24 июля в Чикаго (штат Иллинойс, США) в рамках главного боя турнира UFC on Fox 20. В этой встрече Шевченко одержала победу над экс-чемпионкой мира Холли Холм.