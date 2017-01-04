Кто наживается на ремонте дорог?

Народную новость прислал Болотбек

Сегодня проехал по участку улицы Шопокова, что между проспектом Чуй и улицей Киевской, и увидел, что полотно дороги уже в выбоинах. А ведь его капитально отремонтировали буквально месяца два назад. Ещё помню, этот участок после ремонта открыли для проезда автотранспорта, но через день-два снова закрыли по причине того, что дорожные строители его сдали с недоделками. А сегодня я убедился, что его вообще отремонтировали из рук вон плохо. Как это можно сделать так, что через два месяца дорога снова в ямах и колдобинах? Это называется деньги на ветер. Думаю кому-то надо провести тщательную проверку по этому поводу!