Кто наживается на ремонте дорог?

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Народную новость прислал Болотбек

Сегодня проехал по участку улицы Шопокова, что между проспектом Чуй и улицей Киевской, и увидел, что полотно дороги уже в выбоинах. А ведь его капитально отремонтировали буквально месяца два назад. Ещё помню, этот участок после ремонта открыли для проезда автотранспорта, но через день-два снова закрыли по причине того, что дорожные строители его сдали с недоделками. А сегодня я убедился, что его вообще отремонтировали из рук вон плохо. Как это можно сделать так, что через два месяца дорога снова в ямах и колдобинах? Это называется деньги на ветер. Думаю кому-то надо провести тщательную проверку по этому поводу!

URL: http://www.vb.kg/352986
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Комментарии
Чел
04.01.2017, 10:59

Верно подмечено, даже на объездной уже такие выбоины, что страшно ехать даже днем.

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Moto Mototo
04.01.2017, 11:12
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У нас уже давно поняли, что хорошо ремонтировать дороги нельзя. А то потом еще 20 лет с них ничего не поимеешь. Например, Советскую отремонтировали больше 15 лет назад и она до сих пор в отличном состоянии. Больше они так не облажаются. Они специально делают так, чтобы через пару лет опять ремонтировать. У нас же в чиновники идут не на благо страны работать, а воровать.

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