Спикер парламента выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

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Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков выразил соболезнования председателю Великого Национального Собрания Турецкой Республики Исмаилу Кахраману. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

"Уважаемый Исмаил Кахраман, с чувством глубокой скорби воспринял горестную весть о произошедшем 31 декабря в городе Стамбул в развлекательном центре "Рейна" террористическом акте, повлекшим многочисленные жертвы.

Это безжалостное преступление, совершенное в дни праздника, кыргызский народ расценивает как безнравственное, циничное и попирающее все человеческие ценности, резко осуждает как его организаторов, так и исполнителя. В связи с этим хотел бы сказать, что противостоять терроризму – наша общая цель", - говорится в тексте соболезнования.

Торага выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/352988
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