Синоптики прогнозируют в январе до -24 градусов мороза

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Алексей Тимаев

По Кыргызстану в январе 2017 года средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Зона земледелия Чуйской и Таласской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -3…-5 градусов мороза, в Кеминской долине и в предгорных районах -7…-9 градусов мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -10...-15 до -3...-8 градусов мороза, в отдельные ночи возможно понижение до 18 мороза, днем колебание от 0…-5 до +5…+10 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (25-28 мм, в предгорных районах 12-22 мм).

Зона земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -2...-4 градуса мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...-5 до -8…-13 градусов мороза, днем от 0…-5 мороза до 7…12 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (22-51 мм, по предгорным районам 24-78 мм).

Зона земледелия Иссык-Кульской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -2…-4, по востоку Иссык-Кульской котловины -6...-8 градусов мороза. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -5…-10 мороза, по востоку Иссык-Кульской котловины возможно понижение до -15…-20 градусов мороза, днем колебание от -1...-6 до 0…+5 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (1-8 мм, по востоку 16-20 мм).

Зона земледелия Нарынской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит -10…-15 градусов мороза. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7…-12 до -19...-24 градусов мороза, днем от -2…-7 до -8...-13 градусов мороза. Месячное количество осадков ожидается больше нормы (4-16 мм).

Подробнее: http://ca-news.org/news:1355155&f=cp

URL: http://www.vb.kg/352989
Теги:
Кыргызгидромет, погода
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