Навстречу рождеству. В Бишкеке пройдет благотворительная акция

В Бишкеке пройдет благотворительная акция "Навстречу Рождеству". Об этом сообщается на официальном сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

В рамках акции, которая продлится три дня - с 4 по 7 января, Отдел социального служения и благотворительности епархии проведет сбор средств и подарков для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и детей-инвалидов.

Как отметили организаторы акции, в виде благотворительности принимаются денежные средства на приобретение подарков, сладости, готовые сладкие подарки, игрушки, канцелярские товары для рисования и лепки, а также книги для детей.