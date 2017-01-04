Навстречу рождеству. В Бишкеке пройдет благотворительная акция

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ВБ

В Бишкеке пройдет благотворительная акция "Навстречу Рождеству". Об этом сообщается на официальном сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

В рамках акции, которая продлится три дня - с 4 по 7 января, Отдел социального служения и благотворительности епархии проведет сбор средств и подарков для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и детей-инвалидов.

Как отметили организаторы акции, в виде благотворительности принимаются денежные средства на приобретение подарков, сладости, готовые сладкие подарки, игрушки, канцелярские товары для рисования и лепки, а также книги для детей.

URL: http://www.vb.kg/352990
Теги:
акции, дети
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