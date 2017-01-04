МИД не стал комментировать обвинения турецких СМИ в теракте кыргызстанца

МИД пока не комментирует распространение недостоверной информации в турецких СМИ о причастности гражданина Кыргызстана к теракту в Стамбуле.

Напомним, 31 декабря в одном из ночных клубов Стамбула неизвестный в костюме Санты-Клауса открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взял ИГИЛ.

Позже турецкие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что исполнителем может быть 28-летний гражданин Кыргызстана Яхъя Машрапов. Фото его паспорта было показано на государственном телеканале TRT World и далее было распространено в Сети.

Сам Машрапов отрицал свою причастность во время допроса в аэропорту в Стамбуле. В Кыргызстане его допросили сотрудники Госкомитета нацбезопасности по Кара-Суйскому району и после чего отпустили.

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов в интервью "Азаттыку" сообщил, что турецкая сторона раскритиковала местные СМИ за распространение недостоверной информации, но при этом призвал кыргызскую сторону не обращать на это внимания. Сотрудники консульского отдела сообщили, что они требуют от местных СМИ опровержения недостоверной информации.

Однако МИД воздержался от комментариев насчет реакции на обвинения кыргызстанца и перепроверяет информацию.