СМИ: впавшую в кому кыргызстанку ранее продали в сексуальное рабство

22-летняя гражданка Кыргызстана, которая оказалась в коме в больнице в Анталье могла быть продана в сексуальное рабство. Об этом сообщает издание Haberler.

Как сообщают СМИ, полиция задержала двоих людей, один из которых подозревается в попытке убийства, а другой в принуждении к проституции. Отметим, ранее был задержан еще один соучастник преступления. Их дела переданы в суд.

Напомним, ранее избитую девушку без сознания доставили в больницу "Акдениз" в Анталье и она впала в кому. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Ранее сообщалось, что она подает признаки жизни и даже открыла глаза, но состояние ее по-прежнему остается тяжелым. Сейчас из Кыргызстана к ней прибыли родственники.