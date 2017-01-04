СМИ: впавшую в кому кыргызстанку ранее продали в сексуальное рабство

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Айдана Абдуваитова

22-летняя гражданка Кыргызстана, которая оказалась в коме в больнице в Анталье могла быть продана в сексуальное рабство. Об этом сообщает издание Haberler.

Как сообщают СМИ, полиция задержала двоих людей, один из которых подозревается в попытке убийства, а другой в принуждении к проституции. Отметим, ранее был задержан еще один соучастник преступления. Их дела переданы в суд.

Напомним, ранее избитую девушку без сознания доставили в больницу "Акдениз" в Анталье и она впала в кому. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Ранее сообщалось, что она подает признаки жизни и даже открыла глаза, но состояние ее по-прежнему остается тяжелым. Сейчас из Кыргызстана к ней прибыли родственники.

URL: http://www.vb.kg/352995
Теги:
проституция, соотечественники
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Комментарии
гость из СПб
04.01.2017, 16:59

Ну зачем совсем молоденькие девчонки едут в неизвестность, и как их родные отпускают (может, отправляют) ?! Жаль.

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Mark Kasmakunov
04.01.2017, 17:31
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Комментариев: 15

Это все наше воспитание. Молодые девушки думают в первую очередь как бы помочь семье, братикам и сестренкам. И готовы ехать в Россию или Турцию на работу. Но не всегда все хорошо заканчивается. И это очень прискорбно. А родители "ожирели", отправлять детей на риск. Зачем? Чтобы купить новый телевизор? Машину? Той замутить?. Принцип "Что скажет народ", - всему виновата. А девочек и парней, которые пашут как лошади очень жаль.

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