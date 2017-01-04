Некролог - Роза Даудова

Первого января этого года на 65-м году ушла из жизни Даудова Роза Токтосуновна, сообщают в Аппарате правительства КР.

Даудова Роза Токтосуновна родилась 22 марта 1952 года в селе Эски-Ноокат Ошской области. Окончив в 1976 году Кыргызский женский педагогический институт, Роза Токтосуновна начала трудовую деятельность учителем в одной из средних школ. Затем она работала ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних при Фрунзенском горисполкоме, исполнительным директором Фонда гуманитарных инициатив Кыргызской Республики, помощником директора Международного института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики.

С 1999 года по 2009 год Роза Токтосуновна работала на различных ответственных должностях в Аппарате премьер-министра Кыргызской Республики и Аппарате правительства КР.

Благодаря ее личному участию во многих министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления начали функционировать самостоятельные структуры, занимающиеся налаживанием связей со средствами массовой информации и гражданским обществом. Вместе с тем Роза Токтосуновна уделяла большое внимание аналитической работе, формированию комплексного подхода к работе с масс-медиа.

В 2010 году Роза Даудова была назначена заместителем руководителя информационно-координационного центра администрации президента Кыргызской Республики. В последние годы, вернувшись к педагогической деятельности, Даудова Роза Токтосуновна работала в качестве директора Института дополнительного образования при Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики.

Коллектив "ВБ" выражает соболезнования семье, родным и близким.