Некролог - Роза Даудова

970  0
Алексей Тимаев

Первого января этого года на 65-м году ушла из жизни Даудова Роза Токтосуновна, сообщают в Аппарате правительства КР.

Даудова Роза Токтосуновна родилась 22 марта 1952 года в селе Эски-Ноокат Ошской области. Окончив в 1976 году Кыргызский женский педагогический институт, Роза Токтосуновна начала трудовую деятельность учителем в одной из средних школ. Затем она работала ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних при Фрунзенском горисполкоме, исполнительным директором Фонда гуманитарных инициатив Кыргызской Республики, помощником директора Международного института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики.

С 1999 года по 2009 год Роза Токтосуновна работала на различных ответственных должностях в Аппарате премьер-министра Кыргызской Республики и Аппарате правительства КР.

Благодаря ее личному участию во многих министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления начали функционировать самостоятельные структуры, занимающиеся налаживанием связей со средствами массовой информации и гражданским обществом. Вместе с тем Роза Токтосуновна уделяла большое внимание аналитической работе, формированию комплексного подхода к работе с масс-медиа.

В 2010 году Роза Даудова была назначена заместителем руководителя информационно-координационного центра администрации президента Кыргызской Республики. В последние годы, вернувшись к педагогической деятельности, Даудова Роза Токтосуновна работала в качестве директора Института дополнительного образования при Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики.

Коллектив "ВБ" выражает соболезнования семье, родным и близким.

URL: http://www.vb.kg/352996
Теги:
правительство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  