Албек Ибраимов выдвинут кандидатом в мэры Бишкека

Нынешний мэр столицы, который после избрания нового состава Бишкекского городского кенеша стал исполняющим обязанности, имеет все шансы остаться на посту руководителя Бишкека. Кандидатура Албека Ибраимова выдвинута коалицией большинства, в которую вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан".

"Мы считаем, что за время работы на этом посту Албек Ибраимов проявил себя как хороший менеджер и хозяйственник", - цитирует слова лидера коалиции большинства Алмаза Кененбаева пресс-служба БГК. Подчеркивается, что это единое мнение всех депутатов, входящих в правящий альянс.

Выборы мэра Бишкека, которые назначены на 11 января, не будут безальтернативными. Оппозиционная фракция "Онугуу-Прогресс" выдвинула альтернативного кандидата - Нурдина Абдылдаева.

Глава столицы избирается депутатами Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов Бишкекского городского кенеша.

Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов депутатов из состава БГК.