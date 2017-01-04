Албек Ибраимов выдвинут кандидатом в мэры Бишкека

Нынешний мэр конечно так себе, но лучше пусть он дальше сидит, чем какой-нибудь деградант из Онугуу пролезет.
Нынешний мэр столицы, который после избрания нового состава Бишкекского городского кенеша стал исполняющим обязанности, имеет все шансы остаться на посту руководителя Бишкека. Кандидатура Албека Ибраимова выдвинута коалицией большинства, в которую вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан".
"Мы считаем, что за время работы на этом посту Албек Ибраимов проявил себя как хороший менеджер и хозяйственник", - цитирует слова лидера коалиции большинства Алмаза Кененбаева пресс-служба БГК. Подчеркивается, что это единое мнение всех депутатов, входящих в правящий альянс.
Выборы мэра Бишкека, которые назначены на 11 января, не будут безальтернативными. Оппозиционная фракция "Онугуу-Прогресс" выдвинула альтернативного кандидата - Нурдина Абдылдаева.
Глава столицы избирается депутатами Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов Бишкекского городского кенеша.
Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов депутатов из состава БГК.