Албек Ибраимов выдвинут кандидатом в мэры Бишкека

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Кирилл Степанюк

Нынешний мэр столицы, который после избрания нового состава Бишкекского городского кенеша стал исполняющим обязанности, имеет все шансы остаться на посту руководителя Бишкека. Кандидатура Албека Ибраимова выдвинута коалицией большинства, в которую вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан".

"Мы считаем, что за время работы на этом посту Албек Ибраимов проявил себя как хороший менеджер и хозяйственник", - цитирует слова лидера коалиции большинства Алмаза Кененбаева пресс-служба БГК. Подчеркивается, что это единое мнение всех депутатов, входящих в правящий альянс.

Выборы мэра Бишкека, которые назначены на 11 января, не будут безальтернативными. Оппозиционная фракция "Онугуу-Прогресс" выдвинула альтернативного кандидата - Нурдина Абдылдаева.

Глава столицы избирается депутатами Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов Бишкекского городского кенеша.

Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов депутатов из состава БГК.

URL: http://www.vb.kg/352997
Теги:
выборы, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Moto Mototo
04.01.2017, 11:07
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Нынешний мэр конечно так себе, но лучше пусть он дальше сидит, чем какой-нибудь деградант из Онугуу пролезет.

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04.01.2017, 12:29

пусть нынешний мэр озаботится проблемами незаконных строительств и строек на зеленых и общественных территориях! БишкекГлавАрхитектура - самый продажный и коррупционный орган в его подчинении!! Когда уже наведут порядок в городе?! Сейчас вот в народной новости пишут что хотят снести игровую площадку "Слоники" на Душанбинской, которая впритык примыкает к жилым домам и образует зеленый двор, чтобы строить там очередную безликую этажку!! когда эти бардаки прекратятся уже?! сколько мы уже потеряли дворов, площадок, деревьев и исторических зданий из-за этого чиновничьего бардака и коррупции?!!!

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