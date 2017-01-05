Террористы из Кыргызстана: как мир узнавал о них

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Айдана Абдуваитова

В свете новогоднего теракта в ночном клубе в Стамбуле турецкие СМИ из-за преждевременной и недостоверной информации "сделали" террористом гражданина Кыргызстана.

Напомним, в минувшие выходные ряд турецких СМИ сообщили о том, что причастным к теракту в Стамбуле 31 декабря является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов. Его фото показал государственный телеканал TRT World, далее его распространили в Сети, а затем о нем писали практически все мировые издания. Позже выяснилось, что полиция приняла Машрапова за подозреваемого из-за внешней схожести, и полицейские после допроса извинились, но официальных комментариев от турецкой стороны не поступало.

"ВБ" решил вспомнить о террористах, которых зарубежные СМИ так или иначе связывали с Кыргызстаном.

Теракт в аэропорту Стамбула

История с Машраповым не первый случай преждевременного заявления о причастности кыргызстанцев к терактам в турецких СМИ.

28 июня 2016 года трое террористов-смертников в аэропорту имени Ататюрка открыли огонь по пассажирам, а затем привели в действие взрывные устройства. В результате атаки погибли 44 человека, 239 получили ранения. 30 июня в турецких СМИ появлялась противоречивая информация о личности трех террористов. Некоторые писали, что один из смертников является уроженцем Кыргызстана. Два других террориста были уроженцами Чечни и Узбекистана. Позже, 5 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к теракту в аэропорту Стамбула причастны уроженцы Дагестана, Кыргызстана и Таджикистана. Но официальных подтверждений с результатами экспертизы о том, что смертником является гражданин или выходец из Кыргызстана не было.

Смертник из Сузакского района

В октябре 2015 года в Сети появилось видео молодого человека, которого боевики ИГИЛ готовили к самоподрыву. На кадрах несколько человек помогают не по его воле сесть в бронетранспортер. Они называют парня Джафаром и подбадривают молодого человека, чтобы он не боялся, поскольку Аллах с ним. Парень со слезами на глазах отвечает им на узбекском языке, что не боится шайтана.

Позже своего сына на видео узнал житель Сузакского района. В ГКНБ сообщили, что террористом-смертником являлся 20-летний житель Джалал-Абадской области Бабур Исраилов, который выехал в Сирию около года назад.

Рекруты в ИГИЛ

8 февраля 2016 года спецслужбы задержали в Екатеринбурге семь человек - уроженцев Кыргызстана, Таджикистана, Турции и России.

Преступники готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. После террористы планировали уехать в Сирию для участия в боевых действиях в рядах исламистов.

При задержании в их тайнике нашли тротил, гранаты, пистолеты, деньги и запрещенную литературу. В отношении арестованных возбудили уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") УК РФ.

Аналогичная операция прошла в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге, где ФСБ задержала граждан Таджикистана и Кыргызстана, которые, по данным российских спецслужб, планировали устроить теракты в России.

Спецслужбы выяснили, что все они скрывались в России от уголовного преследования властей своих стран. При этом за связи с радикальными исламистами разыскивались трое, а остальные подозревались в общеуголовных преступлениях. Они планировали присоединиться к боевикам ИГИЛ, и в качестве подтверждения серьезности своих намерений планировали совершить серию взрывов в России.

Джохар Царнаев

15 апреля 2013 года на Бостонском марафоне прогремел взрыв, в результате чего погибли три человека, более 260 получили ранения. Подозреваемые - братья Тамерлан и Джохар Царнаевы были объявлены в поиск. В ходе преследования Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан. В 2015 году суд приговорил Джохара к смертной казни.

Братья успели пожить в нескольких странах. В конце 1990-х годов Царнаевы переехали из Кыргызстана в Махачкалу (Дагестан), а в 2002 году эмигрировали в США, но успели проучиться в младших классах в Кыргызстане. Все периоды и условия жизни парней в этих странах мировые СМИ так или иначе связывали с радикальным настроением в этих государствах, и в некоторых СМИ на период суда над Джохаром даже укрепился микроштамп "террорист из Кыргызстана".

URL: http://www.vb.kg/352998
Теги:
соотечественники, терроризм
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Комментарии
Даке Маматкасым
05.01.2017, 10:37
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как ни крути, а все мы люди. и нашим кыргызстанцам тоже можно промыть мозги, чем и занимаются вербовщики. но нельзя вешать ярлык террористического государства на страну из-за нескольких безумцев.

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Жалоба модератору
111
05.01.2017, 12:20

Ой как будто в других странах мира нет!! Отовсюду они. Просто статистику никто не проводил и не сравнивал. Если у нас 5 человек то, из развитых стран 200 человек и более. Не надо ля ля ля.

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Сергей Тихомиров
05.01.2017, 15:37
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Комментариев: 301

Как будто американцы сами не взращивают собственных террористов в странах Центральной Азии... Взять того же Аскарова.

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век
06.01.2017, 10:39

мечети должны находиться под контролем государства

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qwerty
06.01.2017, 11:13

Да у нас  весь паспортный стол коррумпирован, не надо продавать паспорты

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