Алмаз Алимбеков: В конце 2017 года золото на Макмале закончится

ОАО "Кыргызалтын" - одно из крупнейших госпредприятий в Кыргызстане. 2015 год для него выдался сложным - финансово-экономический кризис, долги, убытки, компания находилась на стадии банкротства. Однако в прошедшем году предприятие почти вышло из кризисного положения и сократило задолженность вдвое.

Какая работа велась в течение года и как обстоят дела действующими месторождениями-филиалами расскажет "ВБ" председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков

- Какие значимые задачи или проблемы удалось решить в уходящем году "Кыргызалтыну"?

- 2016 год для "Кыргызалтына" можно назвать годом, когда работали над ошибками, над устранением различного рода проблем, которые накопились за предыдущие десятилетия и вот теперь дали о себе знать. Работая по стратегии, одобренной правительством, компания четко понимала, какие цели и задачи необходимо достигнуть.

Конечно, первостепенной задачей было, чтобы все производственные филиалы – "Макмалзолото", рудник "Солтон-Сары", месторождение Терексай – работали бесперебойно, кроме запланированных остановок, когда ведутся профилактические работы на местах. Потому что за каждым филиалом стоят люди, которых необходимо обеспечивать работой и которые должны вовремя получать заработную плату.

В 2015 году, чтобы выйти из банкротства, предприятие минимизировала все свои расходы. Была проведена полная оптимизация расходов, выявлены и сокращены все ненужные расходы, которых обнаружилось предостаточно. У компании были огромные кредиторские задолженности - более 60 млн сомов. На тот момент компания переживала труднейший период, не имела возможности даже расплатиться с поставщиками за бензин, уголь, оплатить коммунальные расходы и прочее.

Из-за финансовых трудностей большой коллектив "Кыргызалтына", где трудится более 2 тысяч человек, и центральный аппарат, и все филиалы компании на целый месяц были переведены на 4-часовой режим работы. Соответственно и заработные платы сотрудников сократились вдвое. Такая же политика оптимизации расходов, правильного распределения и освоения средств продолжилась и в 2016 году. Кредиторская задолженность "Кыргызалтына" сократилась вдвое, и на сегодняшний день составляет 30 млн сомов.

- Какие-то месторождения удалось запустить в 2016-м и как там обстоят дела?

- В 2016 году одним из достижений стало создание совместного предприятия "Эти Бакыр Терексай" при поддержке турецких инвесторов с уставным капиталом в 40 млн долларов. По условиям соглашения доля зарубежного партнера в совместном предприятии составляет 75%, "Кыргызалтына" – 25%. "Дженгиз Холдинг" является одной из ведущих компаний Турции и представляет собой группу компаний, занятых в сферах строительства, энергетики, горнорудной промышленности, металлургии и других. По итогам конкурса компания "Эти Бакыр Терексай" предложила лучшие условия.

На сегодняшний день на месторождении Терексай проводятся работы. Обогатительная фабрика почти уже построена и все на стадии завершения. Ее производственная мощность на первых порах будет составлять около 65 тыс. тонн руды в год. Далее она будет лишь нарастать. Пробный запуск фабрики планируется в первом квартале 2017 года. Создаются все необходимые условия для работников. Уже сейчас на 80% – это местные жители. Люди стабильно работают и стабильно получают зарплату. Добычу золота планируется начать уже через три года – в 2019 году.

В общей сложности "Эти Бакыр Терексай" планирует в течение нескольких лет, точнее в 2016-2021 годы, выделить около 202,5 млн сомов на обеспечение социального пакета, который включает в себя программу социально-экономического развития Чаткальского района, а также инвестиции в развитие местной инфраструктуры. Так, в районе планируется построить три детских сада, рассчитанных на 100 мест, два спортивных объекта. Будут также проложены асфальтированные дороги на сумму более 36 млн сомов. На данный момент турецкие инвесторы из запланированных 7 км дороги внутри поселка Чаткал уже проложили 4 км.

- Есть ли прибыльные предприятия в введении "Кыргызалтына"?

- Филиал "Кыргызалтына" - аффинажный завод в Кара-Балте заканчивает год с прибылью. За 9 месяцев 2016 года доходы завода выросли в полтора раза относительно показателей прошлых периодов и составили 132,5 млн сомов.

Что касается месторождения Макмал, то на сегодняшний день "Кыргызалтын" проводит работу по привлечению инвестиций для его дальнейшей жизнедеятельности. Мы уверены, инвесторов можно найти. И тому яркий пример - Терексайский рудник.

- Шли разговоры о закрытии Макмала...

- К месторождению Макмал уже проявили интерес три компании. Но потенциальные инвесторы должны обладать всеми необходимыми технологическими и финансовыми ресурсами для полной модернизации золотоизвлекательной фабрики. Нынешняя полностью устарела. Все это для того, чтобы продлить жизнь рудника. Тогуз-Тороуский район один из самых отдаленных в республике, а комбинат "Макмалзолото" является градообразующим предприятием в этом районе, поэтому 95% налогов района формируется за счет комбината. Других предприятий, которые бы давали столько рабочих мест жителям, в Тогуз-Тороуском районе нет. На самом комбинате в данное время работает более тысячи человек.

Да, в последнее время в обществе поднимается вопрос закрытия комбината. Но прежде чем начинать подобные разговоры, мы должны хорошо представлять себе жизнь в той местности и понимать, что "Макмалзолото" не просто экономический, в первую очередь - это крайне значимый для района и проживающих там жителей социальный объект. К примеру, в 2015 году "Кыргызалтын" перечислил комбинату 440,6 млн сомов на оплату труда работникам, в районный бюджет - 66,1 млн в виде налогов, а отчисления в Социальный фонд составили 58,6 млн.

За 11 месяцев 2016 года комбинат "Макмалзолото" перечислил в бюджет Тогуз-Тороуского района в виде налогов и других обязательных социальных выплат 112,2 млн сомов. Все эти денежные отчисления - важные элементы макроэкономической политики района, они влияют на распределение государственных доходов и расходов, приобретение населением необходимых товаров и услуг, а также на жизнедеятельность социально значимых объектов, такие, как строительство и содержание местных школ, детских садов и прочее. Поэтому "Кыргызалтыну" крайне необходимо содержать и финансировать комбинат "Макмалзолото", чтобы не допустить негативных социальных последствий.

Сам рудник Макмал – один из первых открытых месторождений Кыргызстана, который работает больше положенного срока. Согласно техническо-экономическим расчетам, добыча руды должна была завершиться ещё в 1996 году. Работы на руднике из-за сокращения руды становится все меньше и меньше. Однако добыча, несмотря на сложности и сокращение минерально-сырьевой базы, на Макмале ведется. И сам комбинат до сих пор продолжает работать. И все это благодаря усилиям специалистов производственников.

Такая же ситуация складывалась когда-то на Терексае. Сейчас там все заново отстраивается, модернизируется – за счет вливания инвестиций.

Поэтому сейчас необходимо приложить усилия для того, чтобы и Терексай, и Макмал продолжили работать более эффективно и по-прежнему обеспечивали работой людей. Это возможно через инвестиционные вливания. На спасение Макмала необходимо примерно $30 млн. Из этой суммы порядка 5 млн требуется на строительство модульной фабрики для переработки отходов хвостохранилищ, еще 10 млн долларов планируется вложить в строительство новой золотоизвлекательной фабрики.

Также нужна переработка отходов хвостохранилища. Там, по прогнозам, имеется порядка 6 тонн золота. На геологоразведку месторождения требуется около $8 млн и $2 млн дополнительно – на строительство дороги к месторождению Кылдоо. А в будущем инвесторам необходимо выполнить геологоразведочные работы на флангах зон "Восточная" и "Диоритовая", где, по прогнозам, имеется порядка 14 тонн золота.

- Нам настолько важна разработка месторождения Кылдоо?

- Кыргызалтын уже 4 года ждет от правительства решения вопроса по месторождению Кылдоо. В конце 2017 года руда на Макмале закончится, и местные жители могут остаться без работы. И нужно уже сейчас принимать все необходимые меры по продлению жизни рудника, то есть успеть провести геологоразведочные работы на Кылдоо в 2017 году и начать в начале 2018 года добычу.

Так что передача "Кылдоо" инвесторам – это вопрос дальнейшей деятельности не просто отдельного комбината, а экономическое обеспечение целого района .

В уходящем году, к счастью, выровнялась ситуация на руднике Солтон-Сары. В ноябре улучшились показатели по добыче. Было добыто порядка 4,8 кг золота. Из 6,5 кг запланированного концентрата добыто 5,317 кг. То есть план добычи концентрата выполнен на 82%.

Специалисты "Кыргызалтына" видят хорошие перспективы у рудника. Они прогнозируют, что в течение четырех месяцев Солтон-Сары встанет на ноги. На руднике суровые условия работы: низкая температура воздуха, работы ведутся на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Несмотря на это, коллектив рудника изо дня в день делает все, чтобы он продолжал стабильно работать. Недавно там проводились профилактические работы. В январе-феврале работа на руднике приостанавливается. Дебет воды очень слабый и вода замерзает. Однако это не означает, что рудник вообще не работает. Все это время добывается руда и складируется.

- Какие планы у "Кыргызалтына" в ближайшее время?

- ОАО "Кыргызалтын" постепенно становится холдинговой компанией, которая работает на благо государства и приносит деньги в бюджет страны. По итогам 9 месяцев 2016 года компания перечислила в бюджет в виде налогов и иных платежей 708,9 млн сомов, из них 290 млн сомов в Социальный фонд. "Кыргызалтын" также досрочно выплатил более 232,2 млн сомов бюджетной ссуды, которую изначально планировалось погасить в 2017 году.

А буквально в конце 2016 года "Кыргызалтын" выиграл в канадском суде в объединенном деле против трех компаний "Систем Мюхендислик", "Стэнс Энерджи Корп.", "Энтес Индастриал" и Валерия Белоконя. Дела велись с 2011 года.

"Кыргызалтын" постепенно начинает вставать на ноги путем ошибок и исправлений. Компания развивается стабильно и будет развиваться и дальше. Для этого у нее есть все предпосылки.