Консульский отдел посольства КНР может начать выдачу виз после 28 января

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Айдана Абдуваитова

Консульский отдел посольства Китая в Кыргызстане может возобновить свою работу после Нового года по восточному календарю. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили сообщили в консульском отделе посольства.

"Закрытие консульского отдела связано с произошедшим терактом. Его открытие задерживается, потому что еще не установлено оборудование и ведутся ремонтные работы. Сейчас выдаются визы только для водителей. По всем остальным категориям выдача виз, может быть, возобновится после китайского Нового года", - сообщили в посольстве.

Отметим, китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. По предварительным подсчетам, в этом году он год будет праздноваться 28 января.

Напомним, консульский отдел китайского посольства временно приостановил свою работу после теракта 30 августа. Вскоре консульский отдел прекратил прием документов и выдачу виз для кыргызстанцев. Это создало проблему для 300 кыргызстанских студентов, которые должны были поехать на учебу в Китай. Они проводили несколько митингов, обращались к властям, и в середине октября китайская сторона начала выдавать им визы через Департамент консульской службы МИД. Позже визы смогли получить и водители большегрузных машин.

Вопрос по остальным кыргызстанцам, планировавшим поездку в Китай, так и остался открытым.

URL: http://www.vb.kg/353000
Теги:
виза, Китай
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