Молодые россиянки задушили мигранта из Таджикистана во время любовных игр

Ролевые игры в городе Димитровград Ульяновской области закончились смертью молодого человека. Подруги задушили иностранца собственным бельем.

Как сообщают российские СМИ, на прошлой неделе 21-летняя девушка и ее 17-летняя подружка познакомились в интернете с 24-летнем уроженцем Таджикистана, снимавшим квартиру на улице Славского.

Молодые люди договорились о встрече в пятницу, 23 декабря, в квартире приезжего.

Ничего не подозревающий мужчина накрыл стол, а когда девушки приехали и во время застолья завели разговоры об интиме, предложил ролевые игры.

Молодой человек разрешил девушкам себя связать с помощью их собственных вещей и белья, но секс-развлечение закончилось трагически.

Отмечается, что после совершения преступления подруги обыскали квартиру, но ввиду отсутствия ценностей забрали лишь вещи и деньги убитого.

Несовершеннолетняя участница смертельных игр затем спокойно отправилась в школу.

В ходе оперативно-следственных мероприятий преступниц удалось задержать.

Следствием установлено, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений и единственной целью их приезда к убитому было желание его обокрасть.

"27 декабря этим гражданкам предъявлено обвинение по факту убийства группой лиц из корыстных побуждений, а также совершения разбойного нападения", - заявил Колотов.

Суд отправил старшую в СИЗО, а младшую - под домашний арест.