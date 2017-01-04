Дело Гапарова будут рассматривать в гражданском порядке

Уголовное дело по факту смерти бывшего руководителя аппарата Медицинской академии им. И. Ахунбаева будет рассматриваться в гражданском порядке. Об этом стало известно сегодня, 4 января.

Как уточнили "ВБ" в Военном суде Бишкекского гарнизона, какой из районов по новой начнут рассматривать данное уголовное дело, будет решать Верховный суд.

Отметим, в конце 2015 года президент подписал указ о ликвидации Военных судов.

Напомним, по данному уголовному делу проходят сотрудники АКС ГКНБ.

25 февраля 2016 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий руководитель аппарата Абдыкерим Гапаров был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении взятки в размере 30 тыс. сомов.

В ходе обыска, при обнаружении и изъятии денег в кабинете, у него резко ухудшилось самочувствие, после чего он потерял сознание, а позже скончался прямо в кабинете.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело и предъявила обвинение старшему следователю Следственного управления ГКНБ в злоупотреблении должностным положением, а двух оперуполномоченных АКС ГКНБ обвинили в халатности.