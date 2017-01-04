Год 2017-й. Новые деньги, цифровое телевидение и выборы президента КР

2017 год наступил, и пока остается только гадать, каким он будет. Многие рассчитывают, что он должен быть лучше прошедшего, так как 2016-й был високосным и стал тяжелым для некоторых людей. Чего же стоит ожидать в следующие 12 месяцев?

Если отметить то, что уже успело произойти, с 1 января текущего года в обращение ввели новые банкноты банка Кыргызстана. Купюры номиналом в 200, 500 и 1000 сомов получили новый дизайн, а также дополнительную защиту от подделки. Не стоит забывать, что после презентации "новых" денег, в кыргызском сегменте "Фейсбука" началось активное обсуждение портрета Алыкула Осмонова, а если быть точнее, общественность посчитала, что у дизайнеров он получился "косым".

Через две с лишним недели Дональд Трамп станет официально избранным президентом США. И пока американские демократы ищут виновных в своем поражении, обвиняя российских хакеров в кибератаках, Трамп потихоньку начинает примерять на себе свою должность. На 11 января у будущего президента большая пресс-конференция, на которой он поделится своими планами.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

С 19 по 26 февраля в Японском городе Саппоро пройдут VIII зимние Азиатские игры. В ближайшее время станет известно, в каких дисциплинах примут участие спортсмены из Кыргызстана, пока же таких списков нет. Соревнования пройдут по 11 дисциплинам - биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

15 мая в Кыргызстане перестанет существовать аналоговое телевидение. Вроде бы и позитив, и в ногу со временем, но остается много вопросов. Главные из которых: как, где, куда, зачем и почем? До конца не ясно, как столь масштабный проект будет реализован. И если в крупных городах множество жителей уже подключили "цифру" самостоятельно, то о глубинках, периферии об этом сказать нельзя. Да и ресивер для просмотра 15-ти цифровых каналов не каждому пенсионеру по карману. Пожилые люди, скорее всего, разницы между аналогом и "цифрой" и вовсе не заметят ввиду относительной дороговизны приставки (интернет-провайдеры продают их в среднем за 2000 сомов).

Не менее важным событием 2017 года будут выборы президента Кыргызстана. Уже несколько политических деятелей тонко намекали о своих намерениях принять участие в президентской гонке. Алмазбек Атамбаев уже говорил, что никакого преемника не будет. Кроме того, на итоговой пресс-конференции глава государства сказал следующее: "Мы будем сами избирать президента. Я рад тому, что многие заявляют, что они готовы встать у руля. В октябре, если это не противоречит закону, можно провести выборы президента. Мне нравятся политики, работающие системно. Таких у нас несколько. Возможно, кого-то выдвинет СДПК. Будут желающие из других политических организаций - добро пожаловать".

Из мировых событий можно отметить финальную подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В 2017-м пройдет Кубок конфедераций. "Репетиция" чемпионата мира пройдет в России на тех стадионах, где и будут играться матчи предстоящего мундиаля. Предварительно, игры пройдут на четырех стадионах - "Спартак", "Санкт-Петербург", "Казань арена" и "Фишт".

Не порадоваться не могут любители кино. В предстоящем году в прокат выйдут "Обитель зла: Последняя глава", "Логан", "Тихоокеанский рубеж 2", "Форсаж 8", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Звёздные войны. Эпизод VIII" и множество других фильмов, анонс которых должен состояться в ближайшее время.

Радость не пройдет стороной и меломанов. В 2017 году новые альбомы выйдут у Gorillaz, Depeche Mode, Deep Purple, Лана Дель Рей и БИ-2. Кроме того, запланирован выход пластинки уже не существующих The Doors, куда будут включены ранее неизданные композиции, причем той эпохи, когда Моррисон и компания ещё не были известны во всем мире.