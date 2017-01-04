Трамп посчитал ненужным освобождать заключенных Гуантанамо

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что из тюрьмы в Гуантанамо не следует выпускать заключенных на свободу, передает Интерфакс.

"Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", - написал он во вторник в "Твиттере".

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноименного города.

База Гуантанамо арендуется у Кубы на договорных началах с 1903 года. Тюрьма там открылась в 2002-м. После ее открытия кубинское государство безуспешно пыталось расторгнуть договор аренды и добиться эвакуации базы, аргументируя это нарушением условий аренды.

С момента своего вступления в должность президента США Барак Обама неоднократно обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако сталкивался с сопротивлением со стороны конгрессменов. Он заявлял, что намерен перевести заключенных в их родные страны или в американские гражданские тюрьмы.