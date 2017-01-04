Доллар укрепился к корзине мировых валют до максимума за 14 лет

Курс доллара к большинству мировых валют резко вырос, что привело к обвалу нефтяных котировок.

Значение рассчитываемого агентством Bloomberg индекса U.S. Dollar Index, отслеживающего изменение курса доллара США к основным мировым валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, швейцарский франк, шведская крона), вырос до максимума с 2002 года, сообщает Bloomberg.

В частности, курс евро к доллару упал во вторник более чем на 1%, опустившись до $1,0341, что стало наименьшим значением с января 2003 года. В последний раз дешевле евро стоил 3 января 2003 года ($1,034).

Курс японской иены опускался 3 января на 0,6% (до ¥118,6 за доллар). Курс турецкой лиры упал на 1,7% (до 3,6 лиры за доллар), что стало рекордом падения среди всех основных валют.

В ходе утренних торгов на Московской бирже курс доллара к рублю резко опустился, снизившись на минимуме до 60,355 руб. (минус 91,75 коп.). Однако смена тренда на мировом рынке, усиленная обвалом нефтяных котировок (на минимуме цена барреля Brent опустилась до отметки $55,39, что на $2,99 ниже максимума первых в 2017 году торгов и является худшим показателем с 27 декабря 2016 года) на фоне укрепления доллара, запустила ослабление рубля.

В ходе вечерних торгов курс доллара вернулся к отметке 61 руб., впрочем, так и не сумев выйти из красной зоны.