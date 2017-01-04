За три дня нового года доллар стал дешевле на 30 тыйынов

В предновогодние дни курс продажи долларов населению превышал отметку в 69,5 сома, покупка колебалась на уровне 69,2–69,3. Все три дня нового, 2017 года на валютном рынке наблюдается вполне предсказуемое затишье. Но и перед праздниками, как говорят сотрудники обменок, никакого ажиотажа не наблюдалось. От долларов никто активно не избавлялся, при этом и не торопился их прикупить.

При этом за три дня нового года доллар несколько сдал. Сегодня, 4 января, бюро готовы продать доллары по 69,3, а курс покупки существенно разнится от 68,9 до 69,2. Повышения активности в первый рабочий день нового года на валютном рынке Кыргызстана не наблюдается.

Официальный курс Национального банка Кыргызстана 1 USD - 69,23 сома.