Прогноз 2017: о курсе доллара, состоянии экономики и путях решения проблем

В интервью "ВБ" заслуженный экономист Кыргызстана, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев рассказал о своем видении складывающейся в республике ситуации. Эксперт дал свой прогноз о курсе доллара на 2017 год, рассказал о состоянии экономики, проблемах ее развития и наиболее перспективных направлениях.

- Всех интересует, что будет с курсом доллара. В 2016 году были в том числе очень мрачные прогнозы о том, что американская валюта поднимется выше 100 сомов. Соответствует ли нынешний курс реальной покупательской способности сома, и чего нам ждать в данной области в этом году?

- Курс сома в диапазоне до 70 сомов за доллар США будет еще долго держаться. Сейчас поднимаются цены на нефть (58 долларов США за 1 баррель), курс российского рубля и тенге постепенно укрепляется и запасов золотовалютного резерва Национального банка КР хватит удерживать курс сома. Возможно, даже его укрепление до 62-65 сомов за 1 доллар США к концу года. Если только руководство страны и Национальный банк не примут решение о поддержке экспортного потенциала и не оставят курс сома на прежнем уровне. Сом связан с курсом российского рубля и казахского тенге. Больше внешних угроз для его обвала нет.

- На каком уровне сейчас находятся наши основные показатели экономики? В правительстве по итогам 2016 года отрапортовали о небольшом росте ВВП, на уровне 3,5%. Каков ваш прогноз на новый год?

- В новом году рост экономики может составить еще больший процент, если правильно будут подсчитаны реальный экспорт и импорт продукции в стране. Например, пограничная служба передала в Национальный статистический комитет страны данные о том, что за 2016 год количество грузовых автомашин, пересекавших границу Кыргызстана, увеличилось в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом. В то же время объем грузоперевозок по официальной статистике уменьшился почти на 40 процентов.

Когда проверяешь сопроводительные документы, то по ним получается, что автомашины, грузоподъемностью 20-25 тонн в среднем провозили по 4-5 тонн груза. Конечно, они имеют совсем другой объем груза. Пограничникам все равно, что записано в сопроводительных документах. Они их собирают и передают в налоговые и статистические органы. Там суммируют все цифры и получается искаженная статистика. Поэтому надо принимать решительные меры по улучшению статистической информации.

Все знают, что наши трудовые мигранты перечислили в 2016 году 1,8 миллиарда долларов США только из России. Я думаю, что они не учтены при подготовке итоговых данных по ВВП по итогам 2016 года. Очень большой вопрос с учетом теневой экономики. В расчет берутся где-то 20-25 процентов от реально существующего объема теневой экономики.

- Как вообще сейчас чувствует себя наша экономика? Насколько она стабильна и есть ли какие-то проблемные сектора, где усугубление проблем может спровоцировать кризис? На каких отраслях необходимо сосредоточится, чтобы предотвратить негативное развитие событий в экономике страны?

- Наша экономика существует в "выживающем" режиме. Самый большой сектор в данной отрасли - это сфера обслуживания. Она занимает до 60 процентов структуры ВВП. Из этого сектора платятся налоги в бюджет в 2-3 раза меньше, чем положено, потому что есть двойная, тройная бухгалтерия.

Сельское хозяйство занимает около 20 процентов ВВП. Этот сектор почти полностью освобожден от налогов. Промышленность вместе с Кумтором тоже занимает 20 процентов. Но здесь также высокий уровень "теневой экономики". Поэтому всех собранных денег в бюджет еле-еле хватает на выплату зарплаты бюджетникам и пенсий.

Кстати, за последние 2 года реальная средняя зарплата бюджетников и средняя пенсия в долларовом эквиваленте уменьшилась по стране на 10-15 процентов. Денег в бюджете на строительство дорог, стратегических объектов нет. Поэтому все строится за счет увеличения внешнего долга. Надо срочно раскручивать стратегические отрасли экономики (горнодобывающая отрасль, энергетика, легкая промышленность, перерабатывающая отрасль, туризм), чтобы иметь от них ежегодный доход в бюджет в размере 2-3 миллиардов долларов. Только тогда мы сможем расплатиться с внешним долгом и что-то строить за свой счет.

- Над чем сейчас необходимо активно работать, если рассматривать перспективные направления экономики в формате ЕАЭС? Мы видим, что для страны не все проходит гладко. Но все-таки Кыргызстан движется вперед, какие направления сотрудничества должны стать приоритетными в этом аспекте?

- В формате ЕАЭС мы для себя должны найти нишу в увеличении производства и экспорта продукции сельского хозяйства, в расширении сферы туризма, развитии легкой промышленности, оказании посреднических услуг между странами ЕАЭС и ЕС (использую полученную преференцию от Европарламента ВСП+). Необходимо максимально использовать подписанное соглашение по "зеленому коридору" между Кыргызстаном и КНР, наладить торговлю со странами, не имеющим доступа к товарам из Китая. Нужно расширять сотрудничество по всему спектру отношений с соседним Узбекистаном.