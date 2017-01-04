Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета обороны Темира Джумакадырова

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 4 января, принял секретаря Совета обороны страны Темира Джумакадырова.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и реализации мер по усилению обороноспособности страны.

В частности, Темир Джумакадыров доложил президенту страны об активизации всего комплекса мер, принимаемых государственными органами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

В ходе встречи также был обсужден ход реализации реформы системы правоохранительных органов страны, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.

URL: http://www.vb.kg/353017
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, Совет обороны
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Комментарии
Марат Гизатулин
04.01.2017, 12:44
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вы уж старайтесь, дорогие! не нужны нам расстрелы и теракты...

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