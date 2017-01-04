Для личного состава ГСИН построят жильё

Сотрудники Государственной службы исполнения наказания при правительстве КР в скором времени получат новое жилье. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется, на территории департамента по охране и конвоированию состоится церемония закладки капсулы на месте, где будут построены многоэтажные дома.

В настоящий момент в строящемся квартирном доме на 45 квартир ведутся сантехнические и электромонтажные работы. Всего же будет построено 5 новых домов. Всего под строительство новых корпусов отдано 70 гектаров земли.