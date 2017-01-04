В ЕАЭС обязали автовладельцев устанавливать на транспорт "тревожные кнопки"

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Алексей Тимаев

С 1 января этого года в странах ЕАЭС вступило в силу требование об обязательном оснащении транспортных средств "тревожной кнопкой".

С начала этого года в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств" вступило в силу требование об их обязательном оснащении в союзных странах устройствами вызова экстренных оперативных служб. Речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС. Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.

"Обязательная установка на автотранспорте такого оборудования является важным этапом проводимой Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами Союза работы по дальнейшему повышению безопасности колесных транспортных средств", – заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии "тревожной кнопки" информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого "золотого часа", когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание. Оперативное оказание медпомощи и сохранение жизней, собственно, и является главной целью создания национальных систем вызова экстренных служб в союзных странах.

В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования. Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что, например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб.

URL: http://www.vb.kg/353021
Теги:
скорая помощь, транспорт, ЕАЭС
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