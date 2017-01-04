Турция не пойдет на поводу у террористов. Эрдоган осудил теракт в Стамбуле

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Алексей Тимаев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракт в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек и десятки раненых.

Глава государства заявил, что, совершая нападения на граждан, террористы и их пособники не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию, нарушить спокойствие и создать хаос в Турции.

"Уверен, что турецкий народ, сохраняя хладнокровие и сплоченность, не пойдет на поводу у террористов и нарушит их планы", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что нападения, совершаемые в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе.

"Мы полны решимости уничтожить источники угроз и предотвратить атаки на нашу страну. Каждая жизнь, отданная за это дело, отдается болью в наших сердцах, в то же время усиливая наше желание противодействовать угрозам", - сказал президент Турции.

"Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах", - подчеркнул Эрдоган, отметив, что зверское нападение в Стамбуле вновь продемонстрировало, что терроризм не делает никаких различий между объектами нападений.

URL: http://www.vb.kg/353022
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