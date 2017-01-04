В Бишкеке во второй раз пройдет День германской экономики

189  0
Гулиза Авазова

В Кыргызстане во второй раз пройдет День германской экономики. Об этом сообщает посольство Германии в КР.

Как уточняется, мероприятие состоится в Бишкеке 15 марта и будет посвящено в том числе темам "Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции" и "Энергоэффективность в промышленности".

По случаю проведения Дня германской экономики будет издан немецко-кыргызский экономический ежегодник.

"Кыргызстан с населением 6 миллионов человек располагает, в отличие от своих соседей Казахстана и Узбекистана, едва ли значительными сырьевыми месторождениями, но все же предлагает немецким средним предприятиям при соответствующем терпении и хороших партнерах предпринимательские возможности во многих сферах. Немецкие предприятия как партнеры в Кыргызстане имеют спрос, что отражается среди прочего в факте безвизового режима для немецких граждан", - отметили в представительстве.

Цель мероприятия - поддержка диалога между немецкими и кыргызскими предприятиями, а также государственными органами и учреждениями.

URL: http://www.vb.kg/353024
Теги:
Германия, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  