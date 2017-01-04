В Бишкеке во второй раз пройдет День германской экономики

В Кыргызстане во второй раз пройдет День германской экономики. Об этом сообщает посольство Германии в КР.

Как уточняется, мероприятие состоится в Бишкеке 15 марта и будет посвящено в том числе темам "Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции" и "Энергоэффективность в промышленности".

По случаю проведения Дня германской экономики будет издан немецко-кыргызский экономический ежегодник.

"Кыргызстан с населением 6 миллионов человек располагает, в отличие от своих соседей Казахстана и Узбекистана, едва ли значительными сырьевыми месторождениями, но все же предлагает немецким средним предприятиям при соответствующем терпении и хороших партнерах предпринимательские возможности во многих сферах. Немецкие предприятия как партнеры в Кыргызстане имеют спрос, что отражается среди прочего в факте безвизового режима для немецких граждан", - отметили в представительстве.

Цель мероприятия - поддержка диалога между немецкими и кыргызскими предприятиями, а также государственными органами и учреждениями.