Ученый из Кыргызстана стал победителем конкурса Роскосмоса

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Молодой ученый из Кыргызстана Нурлан Усубалиев стал одним из призеров открытого конкурса, организованного Роскосмосом и Фондом перспективных исследований. Цель мероприятия - поиск новых кадров для ракетно-космической отрасли России.

В рамках проекта "Новый космос" специалисты представили инновационные программы для космической техники. С мая по октябрь комиссия получила 100 работ, сообщает на своей странице в Facebook Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг.

Работы исследователей отбирались в рамках лучшей новаторской идеи или по технологическому решению. Также были награждены авторы перспективных проектов космической техники.

Необходимо отметить, что такой конкурс был учрежден впервые. Теперь организаторы намерены проводить его каждый год.

URL: http://www.vb.kg/353026
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