МИД: Турецкие службы не делали официальных запросов о Машрапове

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Айдана Абдуваитова

Турецкая сторона не делала официальных запросов кыргызстанским службам в отношении Яхъи Машрапова, которого турецкие СМИ назвали причастным к теракту 31 декабря в Стамбуле. Об этом сообщили в МИДе.

В ведомстве пояснили, что первоначальная информация о причастности Машрапова не подтверждается, но, несмотря на это, правоохранительные органы Кыргызстана самостоятельно проводят работу.

Сейчас в ведомстве могут лишь подтвердить ту информацию, которая до этого была распространена: Машрапов занимается бизнесом в Кыргызстане, 1 января прилетел в Стамбул и вылетел в Бишкек 3 января, турецкая полиция его допрашивала в аэропорту, а после его отпустили.

Сам Машрапов сообщал, что после допроса полицейские извинились перед ним, так как приняли его за главного подозреваемого из-за схожести во внешности.

"Кыргызская сторона выражает свою готовность оказывать максимальное содействие правоохранительным органам Турции в расследовании данного теракта в случае поступления соответствующего запроса", - отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранительным органам Турции удалось установить личность террориста, устроившего нападение на клуб Reina в Стамбуле. Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

МИД призвало СМИ соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении Машрапова.

URL: http://www.vb.kg/353027
Теги:
МИД, соотечественники
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