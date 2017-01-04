МИД: Турецкие службы не делали официальных запросов о Машрапове

Турецкая сторона не делала официальных запросов кыргызстанским службам в отношении Яхъи Машрапова, которого турецкие СМИ назвали причастным к теракту 31 декабря в Стамбуле. Об этом сообщили в МИДе.

В ведомстве пояснили, что первоначальная информация о причастности Машрапова не подтверждается, но, несмотря на это, правоохранительные органы Кыргызстана самостоятельно проводят работу.

Сейчас в ведомстве могут лишь подтвердить ту информацию, которая до этого была распространена: Машрапов занимается бизнесом в Кыргызстане, 1 января прилетел в Стамбул и вылетел в Бишкек 3 января, турецкая полиция его допрашивала в аэропорту, а после его отпустили.

Сам Машрапов сообщал, что после допроса полицейские извинились перед ним, так как приняли его за главного подозреваемого из-за схожести во внешности.

"Кыргызская сторона выражает свою готовность оказывать максимальное содействие правоохранительным органам Турции в расследовании данного теракта в случае поступления соответствующего запроса", - отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранительным органам Турции удалось установить личность террориста, устроившего нападение на клуб Reina в Стамбуле. Имя подозреваемого и другие подробности Чавушоглу пока сообщать не стал, сославшись на продолжающееся расследование.

МИД призвало СМИ соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении Машрапова.