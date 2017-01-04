Питавшиеся собачатиной: 5-месячную Настю временно разместят в доме ребенка

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Айдана Абдуваитова

Ирина Грушевая с пятимесячной дочерью Настей госпитализирована в Сокулукскую районную больницу 31 декабря. Об этом "ВБ" сообщили в отделе по поддержке семьи и детей Сокулукского района.

"Сложилась такая ситуация, что они должны были освободить квартиру, в которой проживали, и им некуда было идти. Вдобавок к этому у девочки был сильный кашель и врачи диагностировали у нее пневмонию. После выписки девочку временно разместят в специализированном доме ребенка, а Ира вернется домой", - сообщили в ОПСД Сокулукского района.

Там также отметили, что вопрос об окончательном определении девочки в детский приют будет решен только после того, как суд примет решение о недееспособности матери.

"По словам матери, Ира состояла на учете в психдиспансере, но официальных подтверждений у нас пока нет. Мы направили все запросы, только после их подтверждения и если суд примет решение о том, что она недееспособна, девочку определят в приют", - добавили в ОПСД.

Старшая дочь Иры - трехлетняя Диана и младший брат Иры - пятилетний Ваня будут находиться в Центре реабилитации беспризорных детей в Бишкеке еще шесть месяцев.

Глава семьи Бахтиных - 42-летняя Светлана сегодня отказалась оформлять документы для паспорта.

"Сегодня сотрудники айыл окмоту хотели отвезти ее в паспортный стол, но она была в неадекватном состоянии и отказалась покидать дом. Мы попросили волонтеров убедить Светлану в том, чтобы она все-таки поехала в паспортный стол. А вообще документами мы занимались еще летом, но Светлана все это время отказывалась их оформлять", - сообщили в ОПСД.

Напомним, дети из семьи Бахтиных в Сокулукском районе живут в нищенских условиях с родителями-алкоголиками и бомжами. По словам волонтера Евгении Шмальц, которая работает с этой семьей, в полуразрушенном доме в селе Военно-Антоновка в антисанитарных условиях живут хозяйка дома Светлана (42 года), её дети - Настя (15 лет), Ваня (5 лет) и Ирина (19 лет), у которой двое собственных детей - Диана (3 года) и 5-месячная Настя. Отцов у детей нет, у Светланы алкогольная зависимость, а Ирина, по словам волонтера, ранее лечилась в психиатрической больнице и сбегала оттуда. Дети предоставлены сами себе, и чтобы не умереть с голоду, им давали собачатину.

Пятимесячная Настя на момент вмешательства волонтеров находилась в критическом состоянии: врачи диагностировали у нее острое расстройство питания, дефицит массы тела, межпозвоночную грыжу, отсталость в развитии.

URL: http://www.vb.kg/353031
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