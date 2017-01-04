В новогоднюю ночь пьянка переросла в поножовщину

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Глеб Куренев

31 декабря застолье в Кара-Балте закончилось поножовщиной. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что о пострадавшей сообщили сотрудники скорой помощи. Примерно в 19.20 поступило сообщение о женщине 50-55 лет с ножевым ранением в области живота. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

В ходе допроса женщины выяснилось, что она распивала алкоголь со своим сожителем, у них возник спор, в результате которого мужчина ударил женщину ножом в живот.

В ходе розыска был задержан 56-летний подозреваемый. Мужчина доставлен в СИЗО № 1 Бишкека. На данный момент назначены судебно-медицинские и судебно-трасологические экспертизы. Следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/353032
Теги:
ГУВД, Кара-Балта, поножовщина, Чуйская область
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