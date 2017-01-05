Финляндия в рамках эксперимента начала выплачивать безработным по 560 евро

Правительство Финляндии для эксперимента по внедрению безусловного базового дохода будет выплачивать по 560 евро в месяц двум тысячам выбранных случайным образом безработным гражданам от 25 до 58 лет - даже в том случае, если они позднее найдут себе работу. Этот первый для Европы эксперимент начался 1 января 2017 года, сообщает TJournal The Guardian.

Программа, которая должна продлиться два года, призвана доказать жизнеспособность концепции безусловного базового дохода. В её рамках государство регулярно выплачивает гражданам определённую сумму вне зависимости от того, где они работают и чем занимаются.

Власти Финляндии рассчитывают, что эксперимент поможет им снизить уровень безработицы, который сейчас составляет 8,1% - незанятые жители страны могут отказываться от предложений, если новая работа кажется им низкооплачиваемой или краткосрочной. Безусловный ежемесячный доход позволит им чувствовать себя более защищёнными.

В июне 2016 года Швейцария отказалась от внедрения модели безусловного базового дохода по результатам референдума, однако в её случае не подразумевалось государственного участия в финансировании базового дохода. Концепцию испытывают в разных странах по всему миру, включая Канаду и Нидерланды. В Кении подобный эксперимент столкнулся с трудностями - жители страны не могут поверить, что некая некоммерческая организация собирается безвозмездно их финансировать.