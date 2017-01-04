Опровержения Bishkek Park на публикации в СМИ

До настоящего времени мы старались хранить молчание в лице руководства ТРЦ "Бишкек Парк" в ответ на ложные и ни в какой мере не соответствующие действительности публикации о нас от 29.12.2016, намеренно выпущенные некоторыми лицами и СМИ. Мы не желали вступать в полемику ни с какими учреждениями и лицами в связи с такими ложными изданиями.

Однако мы, руководство ТРЦ "Бишкек Парк", вынуждены ответить на последние опубликованные новости и просветить общественность.

В частности, Айдын Мыстачоглу не является единственным руководителем ТРЦ "Бишкек Парк", как утверждают обвинения. ТРЦ "Бишкек Парк" является корпоративной компанией, управляемой и контролируемой полностью официальной, корпоративной и профессиональной группой.

Айдын Мыстачоглу является председателем группы компаний, состоящей из 10 разных фирм и с персоналом более чем 1000 человек по всей Турции. Все эти компании управляются профессиональными и опытными руководителями, а Айдын Мыстачоглу не занимается ежедневными операциями каждой из этих компаний и деталями их деятельности.

Айдын Мыстачоглу приезжает в Кыргызстан раз в месяц или раз в два месяца, при этом его визит длится от 3 до 5 дней. Основной причиной посещения страны является не ТРЦ "Бишкек Парк", а изучение рынка для вложения новых инвестиций в Кыргызстан и внесения вклада в экономику страны.

С остальными ответами на обвинения в адрес ТРЦ "Бишкек Парк" можно ознакомиться в прикрепленном документе.

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