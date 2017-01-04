Опровержения Bishkek Park на публикации в СМИ

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До настоящего времени мы старались хранить молчание в лице руководства ТРЦ "Бишкек Парк" в ответ на ложные и ни в какой мере не соответствующие действительности публикации о нас от 29.12.2016, намеренно выпущенные некоторыми лицами и СМИ. Мы не желали вступать в полемику ни с какими учреждениями и лицами в связи с такими ложными изданиями.

Однако мы, руководство ТРЦ "Бишкек Парк", вынуждены ответить на последние опубликованные новости и просветить общественность.

В частности, Айдын Мыстачоглу не является единственным руководителем ТРЦ "Бишкек Парк", как утверждают обвинения. ТРЦ "Бишкек Парк" является корпоративной компанией, управляемой и контролируемой полностью официальной, корпоративной и профессиональной группой.

Айдын Мыстачоглу является председателем группы компаний, состоящей из 10 разных фирм и с персоналом более чем 1000 человек по всей Турции. Все эти компании управляются профессиональными и опытными руководителями, а Айдын Мыстачоглу не занимается ежедневными операциями каждой из этих компаний и деталями их деятельности.

Айдын Мыстачоглу приезжает в Кыргызстан раз в месяц или раз в два месяца, при этом его визит длится от 3 до 5 дней. Основной причиной посещения страны является не ТРЦ "Бишкек Парк", а изучение рынка для вложения новых инвестиций в Кыргызстан и внесения вклада в экономику страны.

С остальными ответами на обвинения в адрес ТРЦ "Бишкек Парк" можно ознакомиться в прикрепленном документе.

В центре внимания

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URL: http://www.vb.kg/353037
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BishkekPark
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Комментарии
Nura Joel
04.01.2017, 18:42
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 8
Комментариев: 53

Думаю уже пора внести в закон об уголовной ответственности за клевету и нанесению вреда репутации ! ( у нас только гражданская ответственность,административная оплата и все!) А то у нас стали такие наглые все хотят бесплатно! Не те времена!

-1
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Moto Mototo
04.01.2017, 21:59
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 4
Комментариев: 15

А где ссылка на материал который они опровергают?

Да и опровержение какое-то слабое. Председатель это и есть самый главный "начальник" в акционерном обществе. Все остальные, совет директоров или исполнительный директор это просто пешки. Председатель там все и решает. Ну естественно не мелочь всякую, типа какое мыло в туалет положить, для этого у него шестерки есть. А раз он раз в месяц катается, значит все-таки он и управляет. А иначе сидел бы у себя в Турции и приезжал бы от силы раз в год.

0
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