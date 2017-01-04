Организаторы лекции Ника Вуйчича не нашли спонсора для оплаты его гонорара

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Айдана Абдуваитова

Бизнес-сообщество Кыргызстана не желает спонсировать приезд Ника Вуйчича в Кыргызстан. Об этом "ВБ" сообщил руководитель фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев.

По его словам, в связи с состоянием здоровья Вуйчич перенес свое выступление в Бишкек на начало весны, хотя организаторы ранее анонсировали на начало года. Вопрос обеспечения райдера Вуйчича практически решен. Нерешенной остается самая главная и основная часть затрат - оплата гонорара и перелета Вуйчича в Бишкек.

"Все остается в силе и он нам отправил контракт. Но мы его еще не подписали, потому что не нашли спонсора и рискуем. Это административные расходы, гонорар, перелет и все для этого необходимое. Аренда помещения для выступления, его размещение - это не проблема в данный момент. Мы неоднократно обращались в международные компании, но пока нет результатов, никто не хочет вкладывать такую сумму. Но если нам не удастся найти мецената, то мы все равно найдем способ его привезти, потому что он уже дал свое согласие", - сказал Беляев.

Он не назвал размер гонорара Вуйчича, назвав его "достаточно большим" для меценатов.

Отметим, фонд "Защита прав детей-сирот" начал готовить его выступление в Бишкеке с августа прошлого года. Планировалось, что спонсоры оплатят приезд Вуйчича в Бишкеке, а все средства от продажи билетов на его выступления будут переданы для благотворительных проектов фонд.

Николас Джеймс "Ник" Вуйчич - австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тетраамелии - редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию конечностей. Сейчас Вуйчич является одним из самых знаменитых мотивационных спикеров. Его выступления в основном обращены к детям и молодёжи, людям с инвалидностью.

URL: http://www.vb.kg/353038
Теги:
благотворительность, инвалиды
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