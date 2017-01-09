В Москве годовалого ребенка убило упавшим телевизором

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Руслан Изреков

В результате падения телевизора в московской квартире погиб ребенок, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета России.

Вечером в воскресенье, 8 января, при проведении уборки квартиры в одном из жилых домов на улице Недорубова на годовалую девочку упал телевизор.

Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Органы СКР начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

URL: http://www.vb.kg/353040
Теги:
Россия, Москва
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