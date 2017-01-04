Футзал: самый массовый любительский турнир "Наристе" собрал 56 команд

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке стартовал самый массовый любительский турнир по футзалу "Наристе-2017".

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в этом году турнир собрал 56 команд, включая три коллектива из Казахстана.

На торжественном открытии турнира заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Арпачиев поздравил всех участников и судейскую коллегию с Новым годом и пожелал удачи командам. Он отметил, что каждый год международный турнир "Наристе" открывает спортивный год в Кыргызстане.

"Начиная с 1999 года мы видим рост количества команд среди государственных органов и ветеранов. У "Наристе" большое будущее", - добавил он.

Также глава оргкомитета турнира Алмасбек Абытов пообещал, что через два года на 20-летие турнира планируется провести его на самом высоком уровне.

Турнир проводится среди любителей в трех возрастных категориях - старше 35, 45 и 50 лет. Кроме того, матчи проводятся отдельно среди представителей госорганов, в частности, гражданских и силовых структур. В этом году количество команд госорганов составило 14.

Большее количество команд собралось в возрастной категории старше 35 лет, где принимают участие 19 команд, поделенных на четыре группы. По две лучшие команды из групп выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали.

Отметим, традиционный турнир в течение последних трех лет проводится со статусом "международный" для повышения уровня соревнований. Цель проведения соревнований - развитие футзала среди сотрудников госструктур и ветеранов, а также популяризация здорового образа жизни. В этом году из бюджета Госагентства на проведение турнира предусмотрено 286 тысяч сомов.

URL: http://www.vb.kg/353041
Теги:
турнир, футзал
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