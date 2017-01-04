Возле Мосула разбился Ми-35 ВВС Ирака. Все находившиеся на борту погибли

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Вертолет Ми-35М ВВС Ирака потерпел крушение в районе города Мосул. На борту вертолета находились четыре человека, все они погибли, сообщает Медуза.

Представители иракского командования подтвердили потерю вертолета и гибель экипажа, заявив, что причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Вертолет, подчеркивается в заявлении командования, разбился во время штатной миссии к югу от Мосула.

Иракская армия с середины октября 2016 года проводит операцию по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства", контролирующих этот город с 2014 года.

В операции, поддержку которой оказывает международная коалиция во главе с США, также участвуют курдские военизированные формирования.

Мосул - крупнейший иракский город, находящийся под контролем ИГ.

По состоянию на конец 2016 года, у ВВС Ирака было 16 вертолетов Ми-35М. Российская сторона в рамках подписанного контракта также должна поставить Ираку еще 28 таких вертолетов.

URL: http://www.vb.kg/353043
Теги:
Ирак
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