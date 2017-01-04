Премьер отказался от права выдвинуть кандидата в мэры Бишкека

Премьер-министр Кыргызстана принял решение не пользоваться правом выдвижения кандидата на должность мэра Бишкека. Об этом Сооронбай Жээнбеков сообщил в своем послании депутатам Бишкекского городского кенеша.

В соответствии с Законом "О статусе столицы", правом выдвижения кандидатов на должность мэра обладают фракции Бишкекского городского кенеша, коалиция фракций и глава правительства.

"В целях дальнейшего развития демократических принципов, укрепления деятельности органов местного самоуправления и повышения ответственности депутатов городского кенеша, а также в целях проведения чистых и прозрачных выборов я принял решение не выдвигать кандидатуру на должность мэра города Бишкек. Уверен, депутаты городского кенеша учтут пожелания избирателей и выберут опытного, профессионального кандидата, который будет трудиться в интересах города и его горожан", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Напомним ранее коалиция большинства Бишкекского городского кенеша, образованная фракциями СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан", приняла единогласное решение выдвинуть кандидатом в мэры нынешнего руководителя столицы Албека Ибраимова. Альтернативного претендента - Нурдина Абдылдаева - представила "Онугуу-Прогресс".

Выборы мэра Бишкека состоятся 11 января. В соответствии с Законом "О статусе столицы" глава муниципалитета избирается депутатами городского кенеша большинством голосов от общего их количества.