Премьер отказался от права выдвинуть кандидата в мэры Бишкека

218  0
Кирилл Степанюк

Премьер-министр Кыргызстана принял решение не пользоваться правом выдвижения кандидата на должность мэра Бишкека. Об этом Сооронбай Жээнбеков сообщил в своем послании депутатам Бишкекского городского кенеша.

В соответствии с Законом "О статусе столицы", правом выдвижения кандидатов на должность мэра обладают фракции Бишкекского городского кенеша, коалиция фракций и глава правительства.

"В целях дальнейшего развития демократических принципов, укрепления деятельности органов местного самоуправления и повышения ответственности депутатов городского кенеша, а также в целях проведения чистых и прозрачных выборов я принял решение не выдвигать кандидатуру на должность мэра города Бишкек. Уверен, депутаты городского кенеша учтут пожелания избирателей и выберут опытного, профессионального кандидата, который будет трудиться в интересах города и его горожан", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

Напомним ранее коалиция большинства Бишкекского городского кенеша, образованная фракциями СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан", приняла единогласное решение выдвинуть кандидатом в мэры нынешнего руководителя столицы Албека Ибраимова. Альтернативного претендента - Нурдина Абдылдаева - представила "Онугуу-Прогресс".

Выборы мэра Бишкека состоятся 11 января. В соответствии с Законом "О статусе столицы" глава муниципалитета избирается депутатами городского кенеша большинством голосов от общего их количества.

URL: http://www.vb.kg/353044
Теги:
выборы, правительство, Албек Ибраимов, мэрия, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  