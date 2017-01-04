В КР снижена плата за подведение газа к домам жителей новостроек

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ВБ

Сегодня, 4 января, под председательством руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Абдыманапа Кутушева состоялось рабочее совещание по рассмотрению и продвижению законопроектов, важных для населения.

Заведующий отделом Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Айбек Журунов проинформировал о протокольном поручении со стороны депутатов Жогорку Кенеша по вопросу газификации новостроек города Бишкек. По его словам, компания "Газпром" на сегодняшний день завершила газификацию 9 новостроек, осталось подвести газопроводы к домам жителей.

В связи с высокой стоимостью данной услуги, со стороны депутатов было поручено рассмотреть вопрос снижения оплаты. "К нам поступила информация о том, что плата за поведение газа к домам потребителей новостроек снижена", - сообщил Айбек Журунов.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поручил сотрудникам отделов комитетов парламента провести совместную работу с экспертами профильных министерств, нацеленную на повышение качества рассматриваемых законопроектов .

URL: http://www.vb.kg/353045
Теги:
Газпром, новостройки
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Комментарии
Moto Mototo
04.01.2017, 22:04
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Ох и поимеют они проблем с новостройками. Если магистраль проходит через дворы, там только самый ленивый не будет самовольно подключаться. Они там за свет многие не платят, провода накидывают, и за газ не будут платить.

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