В КР снижена плата за подведение газа к домам жителей новостроек

Сегодня, 4 января, под председательством руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Абдыманапа Кутушева состоялось рабочее совещание по рассмотрению и продвижению законопроектов, важных для населения.

Заведующий отделом Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Айбек Журунов проинформировал о протокольном поручении со стороны депутатов Жогорку Кенеша по вопросу газификации новостроек города Бишкек. По его словам, компания "Газпром" на сегодняшний день завершила газификацию 9 новостроек, осталось подвести газопроводы к домам жителей.

В связи с высокой стоимостью данной услуги, со стороны депутатов было поручено рассмотреть вопрос снижения оплаты. "К нам поступила информация о том, что плата за поведение газа к домам потребителей новостроек снижена", - сообщил Айбек Журунов.

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поручил сотрудникам отделов комитетов парламента провести совместную работу с экспертами профильных министерств, нацеленную на повышение качества рассматриваемых законопроектов .