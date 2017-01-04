Обглоданный животными труп нашли на рынке "Дордой" в Бишкеке

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Аида Джумашева

В Бишкеке на рынке "Дордой" около рядов "Алкан-Базары" обнаружен обглоданный животными труп. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, тело сотрудники милиции нашли около мусорных баков накануне в 12.45 дня. "Лицо и тело погибшего было обглодано животными, поэтому сразу не удалось установить пол. Выяснено, что погибший - человек азиатской национальности в возрасте около 50-55 лет, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Труп направлен в городской морг для проведения экспертизы", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/353049
Теги:
ГУВД, Дордой, труп
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Комментарии
Адам Ахмадбаев
05.01.2017, 04:33
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Куда катимся то??? Будто в средние века живем...

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Ruslan Rus Rus
05.01.2017, 04:48
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Комментариев: 1

Саламатсыздарбы урматтуу Аида Джумашева сизден отунуч менен кайрылып жатам.Томондогу каза болгон кишинин оздугун тактап билингендиги тууралу же кайдан кантип билууго болоорун айта кетинизчи сураныч.

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