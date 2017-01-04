Обглоданный животными труп нашли на рынке "Дордой" в Бишкеке

В Бишкеке на рынке "Дордой" около рядов "Алкан-Базары" обнаружен обглоданный животными труп. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, тело сотрудники милиции нашли около мусорных баков накануне в 12.45 дня. "Лицо и тело погибшего было обглодано животными, поэтому сразу не удалось установить пол. Выяснено, что погибший - человек азиатской национальности в возрасте около 50-55 лет, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Труп направлен в городской морг для проведения экспертизы", - проинформировали в ведомстве.