Ученые выяснили, сможет ли "зомби-эпидемия" уничтожить цивилизацию

Исследователи создали весьма необычную модель, позволяющую высчитать то, как быстро "зомби" смогут распространиться по миру. Ученые также выяснили, возможен ли "перезапуск" человеческой цивилизации после такой эпидемии, пишет Naked Science.

Существует множество сценариев конца света. Пожалуй, самый необычный из них предполагает "зомби-апокалипсис", когда некий вирус превращает людей в неразумных и весьма агрессивных существ. В фильмах ужасов "зомби" бывают самыми разными. Так, в кинокартине "28 дней спустя" такие существа жили всего лишь несколько десятков дней. А если мы вспомним медиафраншизу "Обитель зла", то там "зомби" могут существовать на протяжении десятилетий.

Джеймс Мур (James Moore) и его коллеги смоделировали вариант, при котором заражение при укусе "зомби" происходит в 90% случаев, а сами "живые мертвецы" живут примерно 20 дней, а затем умирают от голода или жажды. Численность населения планеты на момент начала эпидемии составила 7,5 млрд человек. Выводы ученых оказались, мягко скажем, неожиданными. Согласно их модели, даже один "зомби" в густо населенной местности вызовет глобальную эпидемию через 20 дней после его заражения. При этом через 100 дней на Земле останутся жить лишь 181 человек и около 190 млн зомби.

Более "оптимистичный" сценарий, предполагающий, что люди будут сбегать из мест распространения эпидемии, показывает, что через 100 дней на Земле будут жить всего лишь 273 человека и миллион зомби. Оба сценария де-факто означают бесповоротную гибель человеческой цивилизации, так как число выживших людей, по мнению ученых, будет совершенно недостаточным для ее "перезапуска" и повторной колонизации планеты.

Конечно, "зомби-апокалипсис" считается очень маловероятным. Однако подобного рода моделирования помогают в борьбе с реальными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола. Кстати, базой для представленной модели "зомби-апокалипсиса" выступила вспышка чумы в Европе в XIV веке, уничтожившая во многих регионах до половины всего населения.

Ранее, напомним, другая команда исследователей также представила свой взгляд на "зомби-апокалипсис".