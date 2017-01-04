В Китае чиновник застрелился после попытки расправы с коллегами

332  0
www

Чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в двоих своих коллег, после чего застрелился, сообщает Би-би-си.

Как сообщают китайские СМИ, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в мэра и председателя компартии города.

Оба были ранены, но не смертельно. Вооружённый чиновник после выстрелов в своих коллег застрелился на месте преступления.

Пока неясно, что стало причиной этого инцидента. Вооруженные нападения в Китае крайне редки.

URL: http://www.vb.kg/353051
Теги:
Китай, стрельба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  