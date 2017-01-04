ГУВД: Пропавшую 25-летнюю девушку нашли мертвой в 7-м микрорайоне

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Аида Джумашева

Пропавшую 25-летнюю девушку в Бишкеке нашли мертвой в 7-м микрорайоне. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, состоявшая ранее на учете в психиатрической клинике Алия пропала 21 декабря прошлого года. Ее тело нашли спустя три дня.

"С заявлением в милицию обратились родители девушки. Выяснилось, что ранее она состояла на учете в психиатрической клинике. Ее тело нашли 24 декабря на стройке в 7-м микрорайоне. Признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено", - сообщили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/353052
Теги:
ГУВД, труп
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