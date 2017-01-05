Атамбаев подписал закон о господдержке паралимпийского спорта

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О паралимпийском спорте", который предусматривает всестороннюю поддержку паралимпийцев.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, закон принят в целях совершенствования законодательства в сфере физкультуры и спорта, а также развития инвалидного спорта в Кыргызстане. Закон представляет из себя государственную поддержку паралимпийцам, в частности организационно-нормативные основы, социальные гарантии и финансовое обеспечение.

Как уточняется, в принятом законе предусмотрена глава "Поддержка паралимпийского спорта", определяющая формы господдержки органами местного самоуправления. Поддержка будет выражаться в обязательстве государства по обеспечению участия национальных сборных команд на Паралимпийских, Параазиатских играх, чемпионатах мира и Азии и других международных состязаниях. Помимо этого, поддержка в проведении ежегодных чемпионатов Кыргызстана и один раз в четыре года спартакиады по паралимпийским видам спорта.

Третья глава закона регулирует деятельность организаций, развивающих паралимпийский спорт и адаптивную физическую культуру.

Согласно этому Национальный паралимпийский комитет КР официально признается правительством страны в качестве высшего органа по паралимпийским видам спорта, представляет страну за ее пределами, в том числе устанавливает отношения Международным паралимпийским комитетом, координирует работу отраслевых федераций и движений.

Также спортивные федерации по паралимпийским видам спорта в Кыргызстане официально признаются правительством страны.

Согласно пятой главе закона, закреплены социальные гарантии и финансовое обеспечение паралимпийцев проявившим способности: