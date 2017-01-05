Яхье Машрапов требует от СМИ опровержения информации, порочащей его честь

236  1
www

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов не намерен подавать иск в суд на информационные агентства Турции, которые распространили недостоверную информацию о его причастности к террористическому акту в Стамбуле, но требует опровержения этих данных.

Машрапов считает, что некоторые турецкие СМИ, сообщив ложные сведения, нанесли ущерб его чести и достоинству, а также всему Кыргызстану и кыргызскому народу.

"Я требую принесения официальных извинений от представителей средств массовой информации, которые отказались публиковать опровержения о моей причастности к теракту в Стамбуле", - заявил Машрапов.

Напомним, в социальных сетях распространили фотографию паспорта Машрапова. Мировые СМИ стали утверждать вероятность того, что паспорт принадлежит подозреваемому в теракте в ночном клубе в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек. Мужчина опроверг эту информацию и сообщил, что в момент теракта он находился на территории Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/353055
Теги:
Турция, теракт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Jyldyz Beshebaeva
05.01.2017, 09:06
Карма: +61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 19
Комментариев: 213

Правильно, пусть подает в суд не турецкие, но и наши СМИ, которые трубили со всех трибун что террорист кыргызстанец!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  