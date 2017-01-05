Яхье Машрапов требует от СМИ опровержения информации, порочащей его честь

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов не намерен подавать иск в суд на информационные агентства Турции, которые распространили недостоверную информацию о его причастности к террористическому акту в Стамбуле, но требует опровержения этих данных.

Машрапов считает, что некоторые турецкие СМИ, сообщив ложные сведения, нанесли ущерб его чести и достоинству, а также всему Кыргызстану и кыргызскому народу.

"Я требую принесения официальных извинений от представителей средств массовой информации, которые отказались публиковать опровержения о моей причастности к теракту в Стамбуле", - заявил Машрапов.

Напомним, в социальных сетях распространили фотографию паспорта Машрапова. Мировые СМИ стали утверждать вероятность того, что паспорт принадлежит подозреваемому в теракте в ночном клубе в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек. Мужчина опроверг эту информацию и сообщил, что в момент теракта он находился на территории Кыргызстана.