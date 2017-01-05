Объединить дома-интернаты предлагает Счетная палата

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Для экономии расходов бюджетных средств целесообразно объединить Сокулукский и Нижне-Серафимовский, Сузакский и Токтогульский дома-интернаты. Об этом говорится в отчете об аудите составления и исполнения республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2015 год.

В результате реорганизации и оптимизации расходов по двум домам-интернатам расчетная экономия бюджетных средств составит свыше 11 миллионов сомов.

Высвобожденные здания можно использовать в качестве детских дошкольных учреждений, потребность в которых остро ощущается в регионах.

В системе Министерства социального развития Кыргызстана, по предоставленным данным, находится 6 домов-интернатов для инвалидов и престарелых с проектной мощностью 870 мест. Фактическая численность пребывающих в среднем составляет 670 человек.

URL: http://www.vb.kg/353056
Теги:
аудит, бюджет, Счетная палата
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