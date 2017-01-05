Из Китая до Лондона за 18 дней. КНР запустил новые ж/д перевозки

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Китай с начала 2017 года запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию, сообщает издание China Daily.

По данным издания, реализовано сообщение между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны и Лондоном.

Поезд преодолевает свыше 12 тысяч километров за 18 суток, следуя через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.

Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией. Первый поезд везет партию товаров ширпотреба - одежду, сумки и т. п.

Минувшим летом стало известно, что Китай намерен расширить сеть железных дорог до 150 тысяч километров к 2020 году, включая 30 тысяч километров высокоскоростных дорог.

URL: http://www.vb.kg/353057
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