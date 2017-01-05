Ускорить запуск электронного портала госзакупок потребовал премьер

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Кирилл Степанюк

Внедрение системы электронных государственных услуг и сервисов позволит снизить уровень коррупции за счет минимизации посещения гражданами органов государственного управления, заявил глава правительства на рабочем совещании.

На заседании был представлен проект по внедрению системы электронных государственных услуг и сервисов. Сооронбай Жээнбеков поставил задачу ускорить разработку портала и запустить его в течение трех месяцев.

"В целях восстановления доверия граждан к государственным услугам, устранения коррупционных факторов в системе управления государством, создания условий для беспрепятственного получения гражданами качественных услуг необходимо в первом квартале 2017 года запустить данную систему. Представители бизнес-сообщества и обычные граждане должны сами почувствовать положительные изменения и разницу от перехода на электронный формат", - сказал глава правительства.

На данном этапе создана система электронного межведомственного взаимодействия "Тундук". В базе, которая в настоящее время работает в тестовом режиме, имеется описание 21 электронной услуги, предоставляемой государственными органами. В ближайшее время еще около 20 государственных услуг будут внесены в систему.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил важность скорейшего перевода всех государственных услуг в электронный формат и поручил в кратчайшие сроки внедрить данную систему, сообщает пресс-служба правительства.

URL: http://www.vb.kg/353060
Теги:
коррупция, правительство, Сооронбай Жээнбеков
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