Полиция Москвы отобрала у гражданки Узбекистана годовалую дочь

1608  5
www

В Москве у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой сотрудники полиции забрали годовалую дочь Манижу. Вот уже 10 дней малышка находится в инфекционном отделении 1-й городской больницы столицы. Об этом "Фергане" сообщил юрист-правозащитник Бахром Исмаилов.

По его словам, 25 декабря 2016 года в квартире, где гостила Нилуфар, была совершена кража. Среди украденных вещей были и документы Нилуфар и ее ребенка. В тот же день она обратилась в ОВД по району Кунцево с заявлением о краже документов, но вместо розыска преступников сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у матери ее дочь, мотивируя это отсутствием у нее документов. При этом саму Нилуфар поместили в ИВС РОВД "Кунцево" на трое суток.

"Сотрудники РОВД по работе с несовершеннолетними потребовали у Нилуфар доказательства, что с ней находится ее, а не чужой, ребенок. Женщина напомнила об украденных документах, показывала совместные фотографии с малышкой. Но ей сказали, что пока не установят, что это именно ее ребенок, девочка будет находиться в детской больнице. Саму Нилуфар привезли в отделение, трое суток ее там продержали без еды и элементарных условий, а затем отвезли в суд. Однако суд учел просьбу Нилуфар отпустить ее, поскольку у нее здесь ребенок, и она была отпущена. Теперь каждый день она ходит в больницу, относит Маниже питание, но к ребенку ее не пускают", - говорит Бахром Исмаилов.

По мнению правозащитника, несмотря на то, что сотрудники полиции по закону имели основания изъять ребенка до установления личности его матери, однако "исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая", они могли бы не разлучать мать и дитя.

"Разлука матери с грудной еще девочкой нанесла обеим серьезную психическую травму. Более того, из-за того, что Нилуфар трое суток провела в полиции в холодном изоляторе, у нее началось воспаление легких. На нервной почве она похудела. То есть женщину загнали в еще более тяжелую ситуацию", - подчеркнул Исмаилов.

В настоящее время правозащитник занимается восстановлением документов девочки через роддом, в котором она родилась. Затем необходимо получить новое свидетельство о рождении, а также сертификаты на возвращение на родину для матери и ребенка в посольстве Узбекистана в Москве. "Только после оформления всех этих документов можно будет забрать ребенка из больницы. Мы постараемся сделать все это в максимально короткие сроки, но сейчас праздники, и пока все учреждения отдыхают", - сказал юрист.

Отметим, что осенью 2015 года подобная история с изъятием у матери-мигрантки грудного малыша в Санкт-Петербурге закончилась трагически. Пятимесячный Умарали Назаров скончался в Медцентре имени Цимбалина в Петербурге в ночь на 14 октября 2015 года, после того как в полицейском участке его отобрали у матери - 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (просроченная регистрация).

URL: http://www.vb.kg/353062
Теги:
дети, миграция, Москва
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
001
05.01.2017, 09:46

Фашисты!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Murat Temir
05.01.2017, 10:22
Карма: -30
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 58
Комментариев: 88

Шовинисты!нечему удивляться.

0
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
05.01.2017, 13:08
Карма: +218
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 340
Минусов: 122
Комментариев: 884

Что-то недоговаривают журналисты. Почему вдруг эту гражданку Узбекистана задержали на 3 дня? Ведь не за то, что ребенок без документов. За это не задерживают. Видимо у нее регистрации нет. На у раз задержали, то естественно должны были ребенка забрать, не оставлять же его с ней в камере.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Азат
05.01.2017, 16:14

Правильно полиция сделала! У меня вопрос,с какой стати эта узбечка потащилась рожать из своего кишлака в Россию??? А если ее взял с собой муж,то тоже с какого перепуга??? Он в Россию работать ехал или с бабой своей упражняться??? Ответы есть???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Графиня
05.01.2017, 18:29

MaX asdf

Что-то недоговаривают журналисты. Почему вдруг эту гражданку Узбекистана задержали на 3 дня? Ведь не за то, что ребенок без документов. За это не задерживают. Видимо у нее регистрации нет. На у раз задержали, то естественно должны были ребенка забрать, не оставлять же его с ней в камере.

Информация от "правозащитника", на масло зарабатывает, поэтому мутно преподносит.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  