Тайны следствия. Когда Саляновой официально предъявят обвинения?

В Генпрокуратуре не могут сообщить, когда Аиде Саляновой будут предъявлены обвинения по уголовному делу "о лицензии Елисеева".

Эта информация представляет тайну следствия и на данном этапе разглашению не подлежит, сообщили "ВБ" в главном надзорном ведомстве. В ГП подчеркнули, что опытные сотрудники тщательно и скрупулезно изучают все обстоятельства и факты, связанные с данным уголовным делом, поэтому никаких подробностей Генпрокуратура сейчас сообщить не может.

304-я статья УК Кыргызстана, по которой в отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело, является тяжкой. Поэтому для привлечения к уголовной ответственности депутата не требуется согласие парламента.

По процедуре, после возбуждения уголовного дела, Саляновой должны быть официально предъявлены обвинения, после чего суд изберет в отношении нее меру пресечения.