Тайны следствия. Когда Саляновой официально предъявят обвинения?

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Кирилл Степанюк

В Генпрокуратуре не могут сообщить, когда Аиде Саляновой будут предъявлены обвинения по уголовному делу "о лицензии Елисеева".

Эта информация представляет тайну следствия и на данном этапе разглашению не подлежит, сообщили "ВБ" в главном надзорном ведомстве. В ГП подчеркнули, что опытные сотрудники тщательно и скрупулезно изучают все обстоятельства и факты, связанные с данным уголовным делом, поэтому никаких подробностей Генпрокуратура сейчас сообщить не может.

304-я статья УК Кыргызстана, по которой в отношении Аиды Саляновой возбуждено уголовное дело, является тяжкой. Поэтому для привлечения к уголовной ответственности депутата не требуется согласие парламента.

По процедуре, после возбуждения уголовного дела, Саляновой должны быть официально предъявлены обвинения, после чего суд изберет в отношении нее меру пресечения.

URL: http://www.vb.kg/353063
Теги:
Аида Салянова, коррупция, уголовная ответственность
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Комментарии
Даке Маматкасым
05.01.2017, 10:30
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Комментариев: 69

как бы ни хотелось уже увидеть точку в этом деле, не могут они спешить. не должно быть никаких сомнений в расследовании.

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Вилена Дильшатова
05.01.2017, 10:37
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Теперь понятно почему ГП отвратительно провела работу по расследованию преступлений 7 апреля 2010, когда Бакиевы убили более 70 человек. Аида, скорее всего, действовала по указке Бакиева и скрывала наиболее острые моменты.

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патриот
05.01.2017, 11:11

салянка действительно стала королевой коррупции, из грязи в князи и снова в грязь

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MaX asdf
05.01.2017, 13:02
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Комментариев: 884

Никогда не предъявят. Ну или когда она из страны сбежит тогда предъявят обвинение. У нас по-другому не делается. Аидочка тоже ведь наверно просто так на посту не сидела, тоже наверно компромат имеет, вот и не спешат ее трогать.

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NnN
05.01.2017, 13:13

Салянова скорее всего готовит мед справку о неизлечимой болезни , а потом свалит куда нибудь . Вот и все конец уголовному делу.

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мэн
05.01.2017, 21:30

не за что зацепиться))))

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